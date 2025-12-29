Traffico Roma del 29-12-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 29 dicembre 2025 alle ore 20:30 presenta congestioni sul Raccordo Anulare tra Nomentana e Prenestina, e sulla Flaminia fino a via dei Due Ponti. La tangenziale est è interessata da code tra via dei Monti Tiburtini e la Salaria, in direzione dello stadio Olimpico, dove si svolge il posticipo Roma-Genoa. Per i trasporti, sono attive alcune linee gratuite e si consiglia di consultare il sito roma.it per aggiornamenti

Luceverde Roma incidente sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la Nomentana e la Prenestina traffico intenso con code a tratti sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti code a tratti anche sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini alla Salaria verso lo stadio Olimpico è questa sera all'Olimpico il posticipo di serie A Roma Genoa inizio del meteo alle 20:45 consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria in particolare sul lungotevere sulla tangenziale per quanto riguarda i trasporti fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuite 1 Free 2 e la linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini a Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attive tutti i giorni con orario con tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario tra le 9 e le 20 ma per i ritagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

