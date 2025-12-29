Traffico Roma del 29-12-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma vai trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina azisan situazione lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e lo svincolo A24 qui anche per incidente code a tratti poi sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini verso lo stadio Olimpico è questa sera all'Olimpico il posticipo di serie A Roma Genoa l'inizio del match alle 20:45 consuete modifiche alla viabilità nella via del Foro Italico inevitabili le ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria in particolare sui Lungotevere sulla tangenziale al quartiere appio-pignatelli fino al 31 dicembre transito su carreggiata ridotta in via dell'Almone possibili rallentamenti nelle ore di traffico più intenso maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito Roma verde.

