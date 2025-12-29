Traffico Roma del 29-12-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 29 dicembre 2025 alle ore 16:30 presenta alcune criticità. In particolare, si segnalano incidenti sulla carreggiata esterna tra la Pontina e la Casilina, con rallentamenti anche in quella interna. Tra le altre zone interessate, la Cassia Veientana, la Tiburtina e la Prenestina mostrano un traffico intenso. La sera, l'evento sportivo all'Olimpico influenzerà ulteriormente la viabilità, con ripercussioni su Lungotevere e

Luceverde Roma raccordo anulare incidente concludi in carreggiata esterna tra la Pontina è la Casilina e anche in interna ma per traffico intenso tra la Cassia Veientana e la e poi più avanti tra la Tiburtina e a Prenestina questa sera all'Olimpico il posticipo di serie A Roma Genoa inizio del mese alle 20:45 dal pomeriggio al via con sue modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria in particolare sul Lungotevere e sulla tangenziale ma Apri dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-12-2025 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 29-10-2025 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 29-11-2025 ore 16:30 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; Strade chiuse a Roma il 27 e il 28 dicembre; Natale in viaggio: scatta l’esodo delle feste. Week-end da bollino rosso; Roma-Genoa, in vendita per i tifosi romanisti anche il settore Distinti Nord-Ovest. Traffico Roma del 29-12-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata di oggi lunedì 29 dicembre volumi di traffico non particolarmente elevati ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 29-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente traffico momentaneamente bloccato sulla A1 roma- romadailynews.it

Roma e i suoi numeri in mostra al Maxxi, dall'età degli abitanti al traffico - 287 km quadrati (estendendosi per circa 50 km da est a ovest e per oltre 40 km da nord a sud), è dieci volte più grande di Parigi e leggermente ... ansa.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Salerno, traffico intenso lungo via Roma nella serata di Santo Stefano per la presenza di tanti turisti in città per le Luci d'Artista. salernonotizie.it - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.