Traffico Roma del 29-12-2025 ore 14 | 30

Tra le ore 14:30 del 29 dicembre 2025, si registra traffico moderato nelle strade e autostrade di Roma. Per i collegamenti verso il centro, sono attive le linee gratuite 132 e 100, con servizi regolari tra Termini, Piazzale dei Partigiani, Largo Chigi, via Veneto, Tridente e Piazza Cavour. In serata, si svolge il match Roma-Genoa all'Olimpico, con modifiche alla viabilità nel quartiere del Foro Italico. Per aggiornamenti, consult

Luceverde Roma traffico in queste ore su strade ed autostrade della capitale Per quanto riguarda i trasporti fino al 6 di gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuite free 132 e la linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente e Piazza Cavour ed Attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 questa sera all'Olimpico il posticipo di serie A Roma Genoa inizio del match alle 20:45 dal pomeriggio al via le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria in particolare sui Lungotevere e sulla ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

