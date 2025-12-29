Traffico Roma del 29-12-2025 ore 11 | 30

Il traffico a Roma e lungo l'autostrada A1 del 29 dicembre 2025 alle 11:30 presenta diversi disagi. Sulla A1 tra Ferentino e Ceprano, si registrano 5 km di coda a causa di un incidente, con traffico in aumento verso Napoli. Problemi anche sul Raccordo Anulare e alcune strade cittadine, a causa di ghiaccio e lavori urgenti. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma ti ancora grossi disagi sulla A1 Roma Napoli tra Ferentino e Ceprano verso Napoli dove si registrano 5 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al km 629 nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni il traffico defluisce su due corsie a chi Viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Ferentino e di rientrare in autostrada Ceprano dopo aver percorso la Casilina traffico congestionato anche in direzione di Roma tra Ceprano e Frosinone sul Raccordo Anulare code per traffico in carreggiata interna dalla Casilina alla Salaria a tratti in carreggiata esterna dalla Ardeatina alla Tuscolana per la presenza di ghiaccio sulla sede stradale chiusa via de mondo De Amicis tra via della Camilluccia e viale dello Stadio Olimpico Allora Elio da segnalare la chiusura per urgenti lavori di via delle Fornaci tra via Aurelia Antica e via Nuova delle Fornaci In quest'ultima direzione attenzione alla segnaletica alla pisana riaperta invece via dei Bentivoglio chiusa in pensa per una grossa perdita d'acqua questa sera all'Olimpico il posticipo di serie A tra Roma e Genova con inizio alle 20:45 consuete modifica alla viabilità già dal pomeriggio nell'area del Foro Italico come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

