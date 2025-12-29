Traffico Roma del 29-12-2025 ore 08 | 30

Traffico a Roma l'29 dicembre 2025 alle 8:30. La circolazione sulla rete cittadina presenta volumi contenuti, senza segnalazioni di rilievo sulle consolari. Rallentamenti lievi si registrano sul raccordo anulare tra le uscite Appia e Aurelio. Sono in corso lavori urgenti in via delle Fornaci, con conseguente chiusura di via dei Bentivoglio. Le zone a traffico limitato del centro sono attive come di consueto. Per aggiornamenti, consultare il sito

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata di oggi lunedì 29 dicembre volumi di traffico non particolarmente elevati quelle registrate al momento sulla rete via cittadina nessuna segnalazione di rilievo sulle consolari mentre sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite Appia e abbia Tina al Aurelio segnalare la chiusura per urgenti lavori di via delle Fornaci tra via Aurelia Antica e via Nuova delle Fornaci In quest'ultima direzione attenzione quindi alla segnaletica per la rottura di una conduttura idrica si è resa necessaria la chiusura di via dei Bentivoglio tra via del Fontanile Arenato e via della Pisana parliamo ora di ZTL quelle del centro del Tridente restano attiva il giorno della settimana festivi compresi fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente VG un'estensione della fascia oraria e non vi si può accedere dalle 6:30 alle 20 questa sera all'Olimpico il posticipo di serie A Roma Genoa l'inizio del match 20:45 dal pomeriggio al viale consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili quindi le ripercussioni al Flaminio al della Vittoria in particolare sul lungotevere sulla tangenziale maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

