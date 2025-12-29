Traffico Lazio del 29-12-2025 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 29 dicembre 2025, si registrano code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma tra l’uscita per la Laurentina e La Romanina, a causa di un incidente. Traffico intenso anche sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria in direzione San Giovanni. In provincia di Frosinone, i lavori sulla superstrada Sora-Cassino sono prorogati fino al 12 gennaio, con deviazioni sulla strada provinciale 259.

Luceverde Lazio Buonasera a Roma un incidente provoca code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra l'uscita per la Laurentina e La Romanina traffico intenso era montato anche sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni sul resto della Regione non si rilevano al momento particolari difficoltà mi ricordo che in provincia di Frosinone sono stati prorogati al 12 gennaio i lavori sulla superstrada Sora Cassino che resta quindi chiusa in corrispondenza della galleria capodichina siamo tra Atina superiore e Belmonte Castello il traffico quindi necessariamente è deviato sulla strada provinciale 259 anche sulla statale 145 puntina proseguono i lavori tra Sabaudia e Latina e si transita su riduzione di carreggiata in tratti saltuari in direzione di Terracina non si escludono quindi nelle ore più trafficate della giornata rallentamenti e code Massimo veschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

