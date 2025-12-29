Traffico Lazio del 29-12-2025 ore 09 | 30

Traffico in Lazio al 29 dicembre 2025 alle ore 09:30. Attualmente si registrano rallentamenti e blocchi sulla A1 Roma-Napoli, tra Frosinone e Ceprano, a causa di un incidente che coinvolge un mezzo pesante e un'auto. Si consiglia di uscire a Frosinone e rientrare in autostrada a Ceprano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Persistono lavori e deviazioni in diverse zone, con possibili rallentamenti sulla Pontina e sulla strada S

luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente traffico momentaneamente bloccato sulla A1 roma-napoli tra Frosinone Ceprano verso Napoli coinvolti un mezzo pesante di una vettura a chi Viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Frosinone e rientrare in autostrada Ceprano dopo aver percorso la viabilità ordinaria attenzione nel percorrere la 24 Roma L'Aquila Teramo per un veicolo in panne a Castel Madama e Tivoli verso Roma prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 proseguono avanti i lavori sulla statale 148 Pontina tra Sabaudia e Latina con riduzioni sede stradale in tratti saltuari in direzione di Terracina non si escludono rallentamenti da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto servizio in collaborazione Roma Capitale

[AGG] #A1 #RomaNapoli rimosso #incidente, traffico #sbloccato tra #Ceprano e #Frosinone presenti 6 Km di coda in smaltimento #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ -------------------------------------------------------------------------- #A1 #RomaNapoli traffico - facebook.com facebook

