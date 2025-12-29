Tradisce la fiducia del giudice e continua a commettere reati | 50enne arrestato a Como
Un uomo di 50 anni, arrestato a Como, ha già tradito la fiducia del giudice e commesso ulteriori reati. La sua vicenda si è svolta tra un intervento di emergenza, con un uomo trovato a terra in piazza e soccorsi del 118, e l’arresto, che lo ha condotto in carcere. La situazione evidenzia la complessità di un caso che entra nel percorso giudiziario.
Un uomo riverso a terra in piazza, i soccorritori del 118 chiamati per l’intervento e, poco dopo, una storia che prende un’altra direzione: quella della casa circondariale. È quanto accaduto nella prima serata di sabato davanti alla stazione di Como Borghi, in piazza Gerbetto, dove la polizia di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
