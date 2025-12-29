Tradisce la fiducia del giudice e continua a commettere reati | 50enne arrestato a Como

Un uomo di 50 anni, arrestato a Como, ha già tradito la fiducia del giudice e commesso ulteriori reati. La sua vicenda si è svolta tra un intervento di emergenza, con un uomo trovato a terra in piazza e soccorsi del 118, e l’arresto, che lo ha condotto in carcere. La situazione evidenzia la complessità di un caso che entra nel percorso giudiziario.

