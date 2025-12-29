Toyota nel Campionato Americano con la GR Yaris RC2

Toyota annuncia il ritorno nel rally americano con la nuova GR Corolla RC2, prevista per il debutto negli Stati Uniti nel 2026. Basata sul modello vincente del pacchetto GR Yaris Rally2, questa vettura combina tecnologia e affidabilità, rafforzando la presenza del marchio nel settore rally. La GR Corolla RC2 rappresenta un passo importante nella strategia di Toyota per competere ai massimi livelli nel motorsport rallystico.

Toyota riporta la Corolla nei rally con la nuova GR Corolla RC2: debutto negli Stati Uniti nel 2026. Dal punto di vista tecnico, la GR Corolla RC2 eredita diversi elementi dal pacchetto GR Yaris Rally2, vincitore di due titoli consecutivi nel WRC2. Dopo oltre un quarto di secolo, Toyota riporta il nome Corolla nel mondo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Toyota conferma che la GR Corolla RC2 gareggerà nel campionato rally americano nel 2026; Toyota conferma la GR Corolla RC2 per il campionato rally americano nel 2026 con Seth Quintero; Toyota partecipa alla GR Corolla RC2 nel rally americano del 2026 e scommette su una nuova fase di questo sport; Toyota avvia le vendite della Corolla 2026 aggiornata in Cina con un nuovo look e un focus ibrido.

Toyota Motor Italia debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally con la nuova GR Yaris Rally2 - Tutto pronto in Toyota Motor Italia per l’esordio nel Campionato Italiano Assoluto Rally, competizione nella quale schiererà la nuova GR Yaris Rally2. motorionline.com

Toyota e l'impegno nei rally per crescere i giovani e testare le nuove tecnologie - Nasce dai successi (cinque le vittorie ottenute in altrettante gare disputate in questo primo scorcio di stagione) e dai titoli iridati conquistati nel Mondiale Wrc l'impegno del Toyota Gazoo Racing ... gazzetta.it

Parte la stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally. Ottimo esordio della Toyota GR Yaris Rally2 - Siamo giunti alla 47° edizione Rally il Ciocco che parte con un elenco di 109 iscritti che si sono sfidati in una delle tappe più emozionanti della stagione. motorionline.com

