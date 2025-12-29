La prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026 si svolge oggi a Oberstdorf. Di seguito, gli orari delle gare, le informazioni su diretta TV, streaming e il programma completo dell'evento, offrendo un quadro chiaro e dettagliato per gli appassionati di salto con gli sci.

La tavola sembra apparecchiata per un nuovo duello tra Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi in vista della gara odierna di Oberstdorf valevole come prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026. I due grandi favoriti della vigilia per la conquista dell’Aquila d’Oro sono pronti a sfidarsi sul Schattenbergschanze nell’atto inaugurale della 74ma Vierschanzentournee. Il Large Hill bavarese sarà teatro inoltre della settima tappa stagionale del circuito maggiore, con lo sloveno Domen Prevc che guida attualmente la classifica generale di Coppa del Mondo a +199 su Kobayashi grazie ad un bottino di cinque successi e nove podi su undici eventi disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tournée 4 Trampolini oggi, Oberstdorf 2025: orario gara, tv, programma, streaming

