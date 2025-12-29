Tour de Ski oggi Dobbiaco 2025 | orari sprint 10 km tv startlist streaming

Oggi a Dobbiaco si svolge la seconda tappa del Tour de Ski 2025, con la prova di sprint sui 10 km. Di seguito orari, startlist, modalità di visione in TV e streaming, per seguire l’evento nel modo più completo e preciso. Dopo la prima tappa, è il momento di scoprire le novità e le strategie in campo, in una competizione che continua a riservare sorprese.

Dopo la solita scorpacciata di Klaebo al Tour de Ski con la sprint di ieri, si volta pagina ed è tempo di andare a verificare cos'accadrà nella seconda tappa della competizione a tappe a cavallo tra due anni. Si gareggia ancora a Dobbiaco, stavolta con una 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli. Sono rimasti quasi tutti tra quelli che hanno preso il via della sprint; il novero dei favoriti in campo maschile è sempre praticamente tutto legato ai norvegesi (qualsiasi nome si scelga è praticamente indifferente). L'Italia cerca di puntare su vari nomi per far bene su più livelli, sia al maschile che soprattutto a un femminile che, però, si ritrova senza Gismondi che era la carta migliore.

Tour de Ski, italiani subito protagonisti a Dobbiaco - Otto azzurri accedono al tabellone principale della sprint in tecnica libera a Dobbiaco (Bolzano), aprendo il programma della ventesima edizione del Tour de Ski ... sportal.it

