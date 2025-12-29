Tour de Ski oggi Dobbiaco 2025 | orari 10 km a intervalli tv startlist streaming

Oggi si svolge il Tour de Ski a Dobbiaco nel 2025, con la seconda tappa dedicata ai 10 km a intervalli. Ecco gli orari, la startlist, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le informazioni utili per seguire la gara. Dopo la sprint di ieri, si riprende con un appuntamento importante nel calendario dello sci di fondo, in attesa di scoprire le prestazioni dei principali atleti.

Dopo la solita scorpacciata di Klaebo al Tour de Ski con la sprint di ieri, si volta pagina ed è tempo di andare a verificare cos’accadrà nella seconda tappa della competizione a tappe a cavallo tra due anni. Si gareggia ancora a Dobbiaco, stavolta con una 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli. LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI ALLE 11.45 E 14.45 Sono rimasti quasi tutti tra quelli che hanno preso il via della sprint; il novero dei favoriti in campo maschile è sempre praticamente tutto legato ai norvegesi (qualsiasi nome si scelga è praticamente indifferente). L’Italia cerca di puntare su vari nomi per far bene su più livelli, sia al maschile che soprattutto a un femminile che, però, si ritrova senza Gismondi che era la carta migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it

