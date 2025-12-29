Toscana la prevenzione non si ferma | test gratis in farmacia e dal medico per i nati tra il ’69 e l’89

In Toscana, la prevenzione continua con test gratuiti contro l’Epatite C, disponibili fino al 31 dicembre 2026. La Regione promuove l’accesso ai controlli, rivolti a chi è nato tra il 1969 e il 1989, sia in farmacia che dal medico. Questa iniziativa mira a favorire diagnosi tempestive e a ridurre il rischio di complicanze legate all’infezione.

La Toscana alza la guardia contro un nemico spesso invisibile. La Regione ha deciso di prorogare lo screening gratuito per l’Epatite C fino al 31 dicembre 2026. Una scelta strategica, messa nero su bianco in una delibera presentata dall’assessora alla salute Monia Monni, per dare a tutti la possibilità di intercettare il virus prima che sia troppo tardi. Il target è preciso. La campagna riguarda i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 (fascia 37-57 anni), oltre ai detenuti e alle persone seguite dai Serd. Fare il test è semplicissimo. Non servono code infinite: ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia, alle farmacie (pubbliche e private) o alle associazioni di volontariato aderenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Esami in farmacia, davvero dal 2026 saranno gratis a carico del Servizio sanitario? Leggi anche: Addio a Beppe Vessicchio: il cuore della musica italiana si ferma a 69 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tumore della cervice uterina, svolta in Toscana: più prevenzione e controlli mirati per le donne - La Regione aggiorna gli screening, ampliando la platea e differenziando i controlli in base allo stato vaccinale ... pisatoday.it Prevenzione del tumore al collo dell’utero, anticipato l’accesso gratuito al test Hpv - Novità per la prevenzione del tumore della cervice uterina, con controlli in alcuni casi anticipati e dunque un allargamento della platea della popolazione sotto monitoraggio. 055firenze.it

