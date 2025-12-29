Dopo aver incontrato uno dei superstiti della strage del Salvemini, desidero condividere alcune riflessioni. Questo approfondimento si basa su un approccio sincero e rispettoso, volto a mantenere un dialogo costruttivo e onesto. La tragedia del 6 dicembre 1990 resta un evento che richiede attenzione e rispetto, e la mia intenzione è offrire un’analisi equilibrata, senza sensazionalismi, nel rispetto di tutte le parti coinvolte.

Questo approfondimento al mio precedente post sulla tragedia del 6 dicembre 1990 vuole essere una riflessione dettata dall'onestà intellettuale e non un'arida risposta alle precisazioni ricevute sia dall'Associazione Vittime del Salvemini, sia da Giovanni Lamanna, anche lui da sempre attivo nella ricerca della verità su quanto avvenne quella mattina: con lui ho avuto un paio di conversazioni lunghe, cordiali, sincere e del tutto costruttive. Prima di tutto credo sia opportuno fare una distinzione fra opinioni, giudizi personali e fatti acclarati: partendo da questi ultimi, prendo atto che le condizioni meteo di quella mattina erano palesemente diverse da quelle che ho rappresentato: Lamanna era lì e chi meglio di lui può testimoniare che era una giornata limpida e di bel tempo? Io però devo aggiungere che il tragico esito dell'avaria all'MB 326 sarebbe stato probabilmente identico, quali che fossero state le condizioni meteo.

Torno sulla strage del Salvemini dopo aver conosciuto uno dei superstiti: una piantata come quella non perdona.

