Torna la Sagra del Buongustaio in versione invernale con tante novità gustose

La Sagra del Buongustaio torna in versione invernale, offrendo un’esperienza gastronomica rinnovata e ricca di novità. Questa edizione, più sobria e accogliente, invita gli appassionati a scoprire nuovi sapori e delizie tradizionali. Un’occasione per assaporare prodotti autentici, nel rispetto delle tradizioni, in un’atmosfera semplice e invitante, ideale per iniziare il nuovo anno con gusto e tranquillità.

La Sagra del Buongustaio riapre le porte con una veste invernale, più soft ma ricca di novità, pronta ad animare l'inizio del nuovo anno. Lo storico appuntamento estivo di Reda di Faenza raddoppia e approda anche in inverno con eventi e spettacoli: da venerdi 2 a martedi 6 gennaio 2026.

