Domani a Santa Fiora torna la tradizionale Fiaccolata, un evento che celebra la storia e le tradizioni del fuoco nel cuore del centro storico. Al calar del sole, le carboniere verranno accese, creando un suggestivo percorso luminoso e caloroso che coinvolge residenti e visitatori in un momento di autentica cultura locale. Un’occasione per vivere un appuntamento radicato nella storia del territorio.

SANTA FIORA Domani Santa Fiora si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Fiaccolata, la storica festa del fuoco che richiama migliaia di visitatori e trasforma il centro storico in un suggestivo percorso di luce, calore e tradizione. Un rito antico, che affonda le sue radici nel Medioevo e che ancora oggi rappresenta uno dei momenti più identitari per la comunità amiatina. Al calar del sole verranno accese le carboniere, grandi cataste di legna disposte nella piazza principale e nelle piazzette del borgo. Le fiamme daranno vita a un itinerario luminoso che guiderà residenti e turisti tra vicoli e slarghi, accompagnati da musica dal vivo, profumi e sapori della cucina tradizionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la magia del fuoco. Al calar del sole saranno accese le carboniere

Leggi anche: FOTO/ “InCanto di Natale”, accese le luminarie. Al via la magia del Santo Natale

Leggi anche: La magia del Natale torna al parco: "Prima uscita del presepe vivente"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Torna la magia del fuoco. Al calar del sole saranno accese le carboniere.

Torna la magia del fuoco. Al calar del sole saranno accese le carboniere - Domani a Santa Fiora si rivivrà la tradizionale Fiaccolata di fine anno. msn.com