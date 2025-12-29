Torna la magia del fuoco Al calar del sole saranno accese le carboniere
Domani a Santa Fiora torna la tradizionale Fiaccolata, un evento che celebra la storia e le tradizioni del fuoco nel cuore del centro storico. Al calar del sole, le carboniere verranno accese, creando un suggestivo percorso luminoso e caloroso che coinvolge residenti e visitatori in un momento di autentica cultura locale. Un’occasione per vivere un appuntamento radicato nella storia del territorio.
SANTA FIORA Domani Santa Fiora si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Fiaccolata, la storica festa del fuoco che richiama migliaia di visitatori e trasforma il centro storico in un suggestivo percorso di luce, calore e tradizione. Un rito antico, che affonda le sue radici nel Medioevo e che ancora oggi rappresenta uno dei momenti più identitari per la comunità amiatina. Al calar del sole verranno accese le carboniere, grandi cataste di legna disposte nella piazza principale e nelle piazzette del borgo. Le fiamme daranno vita a un itinerario luminoso che guiderà residenti e turisti tra vicoli e slarghi, accompagnati da musica dal vivo, profumi e sapori della cucina tradizionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: FOTO/ “InCanto di Natale”, accese le luminarie. Al via la magia del Santo Natale
Leggi anche: La magia del Natale torna al parco: "Prima uscita del presepe vivente"
Torna la magia del fuoco. Al calar del sole saranno accese le carboniere.
Torna la magia del fuoco. Al calar del sole saranno accese le carboniere - Domani a Santa Fiora si rivivrà la tradizionale Fiaccolata di fine anno. msn.com
Stasera a Massafra torna l’appuntamento con la magia del Natale! “Natale a Massafra 2025” è l’evento che farà brillare gli occhi di grandi e piccini, grazie alla fantastica cornice ghiacciata dell’Ice Park! Tra artisti di strada, band itineranti, musich - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.