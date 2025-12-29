Il presepe vivente di Chieti torna per la 31ª edizione, organizzato dall’associazione Teate Nostra. L’evento si terrà il 6 gennaio nel quartiere della Civitella, offrendo un’occasione per riscoprire le tradizioni locali in un contesto autentico. Un appuntamento che ogni anno coinvolge cittadini e visitatori, mantenendo viva la memoria delle radici culturali della città.

Torna a Chieti il presepe vivente: la manifestazione organizzata dall’associazione Teate nostra è in programma il 6 gennaio prossimo, nel quartiere della Civitella. L’appuntamento, giunto alla 31° edizione, è stato presentato dal sindaco Diego Ferrara, dal vicesindaco e assessore alla Cultura ed. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Torna il presepe vivente a Chieti: la 31esima edizione nel quartiere della Civitella

