Torna il presepe vivente a Chieti | la 31esima edizione nel quartiere della Civitella
Il presepe vivente di Chieti torna per la 31ª edizione, organizzato dall’associazione Teate Nostra. L’evento si terrà il 6 gennaio nel quartiere della Civitella, offrendo un’occasione per riscoprire le tradizioni locali in un contesto autentico. Un appuntamento che ogni anno coinvolge cittadini e visitatori, mantenendo viva la memoria delle radici culturali della città.
Torna a Chieti il presepe vivente: la manifestazione organizzata dall’associazione Teate nostra è in programma il 6 gennaio prossimo, nel quartiere della Civitella. L’appuntamento, giunto alla 31° edizione, è stato presentato dal sindaco Diego Ferrara, dal vicesindaco e assessore alla Cultura ed. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Caltabellotta diventa “Città Presepe”: torna la 31esima edizione tra teatro, musica e antichi mestieri
Leggi anche: "La nostra Betlemme": nel quartiere Paradiso il primo Presepe vivente della scuola Pertini
Nel giorno di Santo Stefano torna il presepe vivente al Bivio Brecciarola; Presepi Viventi in Abruzzo 2025-2026: quando e dove sono?; Nel giorno di Santo Stefano torna il presepe vivente al Bivio Brecciarola; Torna il Presepe vivente nel centro storico, l'appuntamento.
Vasto, torna il presepe vivente tra i vicoli di Santa Maria: appuntamento il 28 dicembre e il 3 gennaio - La rappresentazione è organizzata dal Comitato di volontariato Presepio Vivente Vasto, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune ... chietitoday.it
Nel giorno di Santo Stefano torna il presepe vivente al Bivio Brecciarola - La suggestiva rappresentazione, organizzata come ogni anno dalla Fondazione Figlie dell’Amore di Gesù e Mar ... chietitoday.it
A Chieti torna la rappresentazione del Presepe vivente - L'evento, organizzato dall'associazione Teate Nostra con il Comune, è stato illustrato in conferenza ... ansa.it
Lunedì 29 dicembre Gioiosa Marea torna a emozionarsi con il presepe vivente “A nascitura”, giunto alla sua terza edizione in contrada San Leonardo, con inizio alle ore 19.00. Una notte che profuma di Natale Un percorso suggestivo tra antichi mestieri, l - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.