Il collegio torna in onda su Rai 2, riportando i ragazzi degli anni '90 in un contesto scolastico d’altri tempi. Questa nuova stagione propone un viaggio nel passato, con un’attenzione particolare alle dinamiche di quegli anni e alle sfide di allora. Tra novità e nostalgia, il programma si conferma come un punto di riferimento per chi desidera rivivere un’epoca attraverso le esperienze dei partecipanti.

Il ritorno de Il collegio in prima serata su Rai 2 segna una dei più attesi ritorni di fine anno in tv. Da lunedì 29 dicembre, infatti, la nona edizione riporta il format dalle piattaforme streaming al prime time, rilanciando l’esperimento educativo che mette alla prova un gruppo di adolescenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Torna Il collegio: anche una napoletana nella classe che "tornerà" agli anni '90

Leggi anche: Openda torna a Torino senza aver giocato: l’attaccante è rimasto in panchina per 90 minuti anche nella vittoria del Belgio sul Galles

Leggi anche: "90 years young", una mostra fotografica ripercorre la storia del Collegio Einaudi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Collegio, torna la prof Petolicchio: «In classe porto rispetto e passione» - Domani torna in cattedra su RaiPlay (e dal 29 dicembre su Rai2) la professoressa Maria Rosa Petolicchio, volto amatissimo ma anche temutissimo de Il Collegio. ilmattino.it

Il Collegio, torna la prof Petolicchio: «In classe porto rispetto e passione» - A scuola si può e si deve parlare di tutto: l’importante è trovare il linguaggio ... ilmattino.it

IL COLLEGIO, un cult generazionale, torna ancora a sorprendere con la sua nona edizione. La nuova classe si ritrova immersa in un anno di passaggio tra due epoche e due visioni del mondo: il 1990. In prima serata Rai 2. #IlCollegio9 #Rai2 #RaiPlay #Radi - facebook.com facebook