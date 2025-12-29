Torcia Olimpica | quali sono le tappe in Emilia-Romagna e quando arriva a Bologna

La Torcia Olimpica attraversa l’Emilia-Romagna in un percorso che celebra lo spirito sportivo e i valori olimpici. Dopo le tappe a Faenza, Ravenna e altre città, il percorso si avvicina a Bologna, dove è prevista l’arrivo della fiamma. Questo viaggio rappresenta un momento di condivisione e di orgoglio per la regione, coinvolgendo comunità e appassionati nel rendere omaggio ai principi di eccellenza e resistenza.

Faenza (Ravenna), 29 dicembre 2025 – "Accogliere la Fiamma Olimpica a Faenza è un onore che va oltre l’evento sportivo; è il riconoscimento della nostra profonda tradizione atletica e dei valori di resilienza che caratterizzano la Romagna. Invitiamo tutta la cittadinanza, e in particolare i giovani, a scendere in strada il 6 gennaio per essere parte di questo momento storico, che unirà idealmente la nostra via Emilia alle vette di Milano Cortina". Così l’assessora allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi, a poco più di una settimana dal giorno, martedì 6 gennaio, in cui la città manfreda vivrà un momento di storica importanza, accogliendo il passaggio della Fiamma Olimpica nel suo viaggio verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torcia Olimpica: quali sono le tappe in Emilia-Romagna e quando arriva a Bologna Leggi anche: La Torcia Olimpica di Milano-Cortina arriva in Toscana. Da Arezzo a Carrara, le tappe (e le date) della staffetta Leggi anche: Quando arriva a Milano la fiamma olimpica, tutte le tappe del percorso in Lombardia: comuni e date La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 29 a Rimini; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: è il giorno della Reggia di Caserta - Oggi la fiamma olimpica nella Reggia di Caserta, a Formia e Latina; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 28 ad Ancona; Vincenzo Nibali nella Staffetta della Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026 a Messina, la Fiamma arriva a Reggio Calabria. La torcia olimpica passa da Faenza con alcune star dello sport - La fiamma olimpica attraverserà la città di Faenza il prossimo 6 gennaio, in occasione del tragitto verso i giochi invernali di Milano- ravennaedintorni.it

Fiamma olimpica a Caserta, percorso reale e le emozioni dei Giochi - Del lungo percorso che la condurrà per tutte e venti le regioni italiane, ieri sono stati protagonisti il capoluogo ... ilmattino.it

Faenza accoglie la Fiamma Olimpica: staffetta in città il 6 gennaio 2026 - Il fuoco che unisce i popoli e accende i sogni olimpici sta per attraversare la Romagna, e Faenza è pronta a viverne tutta l’emozione. ravennanotizie.it

Torcia olimpica Milano - Cortina 2026 fa tappa a Potenza La Fiamma Olimpica di Milano - Cortina 2026 si trova in Basilicata a Potenza. Partita da uno dei simboli più iconici: il Ponte Musmeci. Un avvio scenografico, sospeso tra architettura e emozione, che ha - facebook.com facebook

Presentare l’accensione della torcia olimpica e del braciere di Milano Cortina nella mia città è stato qualcosa che va oltre il lavoro, oltre il palco, oltre il microfono. È stato orgoglio puro. Grazie a Napoli, che ancora una volta ha dimostrato di essere fiamma viva. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.