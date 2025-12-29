Tor Bella Monaca dodici famiglie sono senza luce e riscaldamenti dal giorno di Natale
A Tor Bella Monaca, dodici famiglie residenti in un edificio di proprietà Ater, situato in via Giovanni Castano 47, vivono dal giorno di Natale senza luce e riscaldamenti. La situazione evidenzia le difficoltà quotidiane affrontate da queste famiglie, che si trovano a dover gestire un disagio prolungato durante le festività. La problematica richiede attenzione e interventi concreti per ripristinare condizioni di vita dignitose.
Un Natale passato al buio e senza riscaldamenti. Feste da incubo per le 12 famiglie che vivono nei palazzi popolari, di proprietà dell’Ater, di via Giovanni Castano 47, a Tor Bella Monaca. A causa di un guasto, presumibilmente dovuto ad allacci abusivi, l’intero palazzo è rimasto senza energia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Gas e luce gratis alle case popolari di Tor Bella Monaca
Leggi anche: Tor Bella Monaca, Corviale, Ostiense e non solo: a che punto sono gli interventi Pnrr di Roma a sei mesi dalla scadenza
La droga nascosta tra le aiuole e nelle auto a noleggio, 11 arresti in poche ore a Roma; A Tor Bella Monaca un’iniziativa gratuita per vaccinare i propri animali domestici; Veterinari in piazza: a Tor Bella Monaca vaccinazioni gratis per cani e gatti; (AGR) Roma, retata di Natale della Polizia, 11 persone in manette, sequestrati 800gr. di cocaina.
Roma, nuovo agguato a Tor Bella Monaca: ferito con 3 colpi di pistola Michel Nastasi, il fratello del “principe” - Il fratello si fa chiamare “‘O principe” per via di quello stile di vita perseguito e seguito fino all’estremo che mette insieme sfarzo e illegalità. ilmessaggero.it
Roma Tor Bella Monaca, 4 arresti: 3 kg di droga e una pistola Beretta con matricola abrasa - Tor Bella Monaca, blitz dei Carabinieri coordinati dalla Procura: 4 arresti, 3 kg di droga, pistola Beretta con munizioni e contanti sequestrati. ilquotidianodellazio.it
Roma, incendio in una palazzina a Tor Bella Monaca ‘porta alla luce’ due occupanti abusivi - Roma, 27 luglio 2024 – Mattina concitata per i residenti di un palazzo di 13 piani in via Brandizzi, a Tor Bella Monaca: sono infatti stati evacuati all’alba a seguito di un incendio che è divampato ... quotidiano.net
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.