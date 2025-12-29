Tonnara di Sciacca cittadini e associazioni insieme per restituire bellezza al mare

Il 30 dicembre, la Tonnara di Sciacca sarà teatro di un’iniziativa condivisa tra cittadini e associazioni per valorizzare il mare. Con “Il nostro regalo di Natale al mare”, si invita a contribuire alla tutela e alla bellezza della spiaggia, promuovendo un gesto di rispetto e attenzione verso l’ambiente marino. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e sensibilizzare sulla cura delle risorse naturali locali.

Un gesto semplice ma carico di significato: donare qualcosa al mare invece di riceverlo. Il 30 dicembre la spiaggia della Tonnara ospiterà l’iniziativa “Il nostro regalo di Natale al mare”, appuntamento promosso da Marevivo Sicilia in collaborazione con la cooperativa di comunità “Identità e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Tonnara di Sciacca, cittadini e associazioni insieme per restituire bellezza al mare Leggi anche: Tutti insieme alla Festa dell’Albero. Piantumazioni in parchi e aiuole con associazioni, enti e cittadini Leggi anche: Oipa e Guardia agroforestale italiana insieme per restituire dignità al torrente Calopinace La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. "Il nostro regalo di Natale al mare": raccolta di rifiuti e ritorno a casa delle conchiglie - La novità di quest’anno sarà rappresentata da un altro gesto simbolico ma di profonda educazione ambientale: il ritorno a casa delle conchiglie. agrigentonotizie.it

Rmk Sciacca. . SCIACCA IL NOSTRO REGALO DI NATALE AL MARE, INIZIATIVA DI MAREVIVO ALLA TONNARA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.