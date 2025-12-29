Tombola dei Lettori in Biblioteca
La Biblioteca Provinciale invita a partecipare alla Tombola dei Lettori, un’occasione per condividere momenti di svago e cultura durante il periodo natalizio. L’evento, inserito nel programma Natale al MuBi, offre un’occasione di incontro tra appassionati di lettura e famiglia, contribuendo a rafforzare il senso di comunità attraverso un’attività semplice e coinvolgente.
La Biblioteca Provinciale apre le porte al clima delle feste con Natale al MuBi, un appuntamento pensato per unire cultura e convivialità. Lunedì 29 dicembre, alle ore 17.00, presso la Sala Dorso della Biblioteca Provinciale, si terrà la Tombola dei Lettori, un pomeriggio all’insegna del gioco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Vacanze di Natale in biblioteca: la Saffi accoglie lettori e appassionati
Leggi anche: Una biblioteca vivente, dove i libri da prendere in prestito sono persone, che raccontano la propria storia. Una storia quasi sempre “in salita”, per la quale non sempre è possibile trovare lettori attenti
Tombola dei Lettori in Biblioteca.
Una notte in biblioteca per i piccoli lettori insonni - La Biblioteca OgniBene di Lecce ripropone una delle iniziative che ha avuto più successo lo scorso anno: la notte bianca per lettori insonni, dedicata a ragazzi e ragazze fra i 7 e i 10 anni che ... rainews.it
Il Natale arriva alla biblioteca di quartiere della Canazza di Legnano tra canti, tombola e libri - La due giorni di festa per Natale proseguirà venerdì 12 dicembre all’altro capo della città, nella biblioteca di Mazzafame ... legnanonews.com
La Tombola dei Libri Siete pronti a sfidare la fortuna in biblioteca In occasione delle festività, la Biblioteca Comunale di Sora invita tutti i giovani lettori a un evento speciale: La Tombola dei Libri! Un modo divertente per stare insieme e, perché no, portarsi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.