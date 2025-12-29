Tombola dei Lettori in Biblioteca

La Biblioteca Provinciale invita a partecipare alla Tombola dei Lettori, un’occasione per condividere momenti di svago e cultura durante il periodo natalizio. L’evento, inserito nel programma Natale al MuBi, offre un’occasione di incontro tra appassionati di lettura e famiglia, contribuendo a rafforzare il senso di comunità attraverso un’attività semplice e coinvolgente.

