Tombola dei Lettori in Biblioteca.

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Provinciale invita a partecipare alla Tombola dei Lettori, un’occasione per condividere momenti di svago e cultura durante il periodo natalizio. L’evento, inserito nel programma Natale al MuBi, offre un’occasione di incontro tra appassionati di lettura e famiglia, contribuendo a rafforzare il senso di comunità attraverso un’attività semplice e coinvolgente.

La Biblioteca Provinciale apre le porte al clima delle feste con Natale al MuBi, un appuntamento pensato per unire cultura e convivialità. Lunedì 29 dicembre, alle ore 17.00, presso la Sala Dorso della Biblioteca Provinciale, si terrà la Tombola dei Lettori, un pomeriggio all’insegna del gioco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

