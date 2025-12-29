TNT risultati di squadra apprezzabili Spiccano i piazzamenti di Anita Savino

La piscina Bastia di Livorno ha recentemente accolto la fase regionale della Coppa Brema di nuoto, coinvolgendo i migliori atleti toscani. Tra i risultati, spiccano i piazzamenti di Anita Savino, che hanno contribuito a mettere in luce gli sforzi e il talento della squadra. Un evento che ha confermato l’impegno e la crescita del nuoto regionale, con performance di livello e risultati apprezzabili.

Nei giorni scorsi, la piscina Bastia di Livorno ha ospitato la fase regionale della Coppa Brema di nuoto, che ha visto gareggiare i migliori agonisti della Toscana. Tra loro c'erano anche i tesserati e le tesserate nel T.N.T Empoli, i quali a conti fatti hanno fatto registrare risultati apprezzabili. Partendo ad esempio dalle nuotatrici e dalla diciannovenne Anita Savino, piazzatasi sesta nei 200 farfalla, settima nei 100 farfalla e decima nei 100 misti. La quattordicenne Melania Doccini ha invece portato a casa un diciassettesimo posto nei 50 stile ed un ventunesimo nei 400 misti, chiudendo poi sia i 100 che i 200 dorso in ventiduesima posizione.

