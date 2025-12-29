Tivù Verità | Hannoun | terrorista o perseguitato?

Nel nostro approfondimento, analizziamo il caso di Hannoun, leader dei palestinesi in Italia, coinvolto in un’inchiesta. Con l’ausilio di Fausto Biloslavo e Saif Abouabid, esaminiamo le circostanze e le implicazioni di questa vicenda, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata. Un confronto tra le diverse prospettive per comprendere meglio le dinamiche e le questioni di fondo legate alla sua situazione.

Hamas, quell'incontro dei figli di Hannoun con un capo terrorista e i post celebrativi - Ci mancavano anche i figli di Mohammad Hannoun, sanzionato dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in quanto ritenuto uomo di Hamas e al centro della nostra inchiesta, a sostenere certi ... iltempo.it

HANNOUN: TERRORISTA O PERSEGUITATO?

Il buonismo aiuta il terrorismo! Questa è la verità che emerge dalle indagini dell’antiterrorismo e che dobbiamo diffondere. Sequestrati milioni di euro e arresto immediato per nove persone tra cui Mohammad Hannoun, un grande amico della sinistra italiana. # - facebook.com facebook

Mohammad Hannoun rifiutava l’accostamento con i terroristi: «Mai lanciato bombe, sono una persona perbene». Negli atti gli inquirenti hanno documentato un’altra storia: legami solidi con i capi di Hamas ed entusiasmo per gli attentati. di Giacomo Amadori x.com

