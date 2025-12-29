Tivù Verità | Hannoun | terrorista o perseguitato?

Nel nostro approfondimento, analizziamo il caso di Hannoun, leader dei palestinesi in Italia, coinvolto in un’inchiesta. Con l’ausilio di Fausto Biloslavo e Saif Abouabid, esaminiamo le circostanze e le implicazioni di questa vicenda, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata. Un confronto tra le diverse prospettive per comprendere meglio le dinamiche e le questioni di fondo legate alla sua situazione.

Con Fausto Biloslavo e Saif Abouabid approfondiamo il caso del leader dei palestinesi in Italia finito sotto inchiesta. È un supporter di Hamas o contro di lui sono state montate accuse false per compiacere Israele?. 🔗 Leggi su Laverita.info

