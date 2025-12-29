Secondo Tuttosport, Timber Juve rappresenta l'obiettivo più realistico per il mercato della Juventus. Si valuta una possibile operazione rapida con il Feyenoord, con dettagli ancora da definire. La società bianconera continua a monitorare le opportunità di rafforzamento, cercando soluzioni efficaci e tempestive per migliorare la rosa. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sulle trattative e le eventuali formalizzazioni.

sul futuribile affare. La dirigenza della Juventus ha ormai rotto gli indugi in vista del mercato invernale: l’acquisto di un nuovo centrocampista è diventato la priorità assoluta per completare la rosa di Luciano Spalletti. L’identikit ricercato è quello di un regista puro, un elemento capace di dettare i tempi di gioco e di sopportare i ritmi elevati richiesti nel delicato ruolo di vertice basso. La pista Timber: l’obiettivo più concreto. In un mercato di riparazione spesso avaro di occasioni, la Juventus sta cercando di “pescare il coniglio dal cilindro” puntando su profili che garantiscano un impatto immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Timber Juve, per Tuttosport è lui l’obiettivo più concreto. Possibile operazione lampo con il Feyenoord: i dettagli

Tuttosport - Juventus, Frattesi e non solo: piacciono anche Schlager e Timber - Nel mirino c'è Davide Frattesi dell'Inter, ma il nazionale italiano classe 1999 non è l'unico obiettivo dei dirigenti ... msn.com

TUTTOSPORT - Feyenoord, Timber proposto a diversi club europei tra cui il Napoli, le ultime - risulta invece molto più simile a Frattesi: anche in questo caso, dunque, non parliamo di un regis ... napolimagazine.com