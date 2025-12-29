The Paper Kites tornano con un album intimo e luminoso

Il 23 gennaio, i The Paper Kites pubblicano il loro nuovo album, “If You Go There, I Hope You Find It”. Un lavoro che presenta un folk moderno, caratterizzato da un sound luminoso e autentico, con testi che trasmettono emozioni sincere. Un ritorno alle radici della band, offrendo un ascolto intimo e riflessivo, ideale per chi apprezza la musica autentica e priva di artifici.

Il 23 gennaio arriva "If You Go There, I Hope You Find It", il nuovo album dei Paper Kites: folk moderno, emozioni sincere e un ritorno alle radici. Tra le voci più autorevoli del folk?rock contemporaneo, capaci di superare i due miliardi di streaming e trasformare brani in vere e proprie hit globali, The Paper Kites annunciano il loro settimo album in studio: If You Go There, I Hope You Find It, in uscita il 23 gennaio per Nettwerk Music Group Bertus. La band australiana, nata a Melbourne nel 2010, ha costruito negli anni un'identità sonora riconoscibile: melodie di chitarra avvolgenti, armonie delicate e testi che sembrano scritti per accompagnare i momenti più intensi della vita.

