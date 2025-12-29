The Kid Laroi rompe il silenzio sulla super hit Stay | Ho scritto io il testo tranne le parti di Justin Bieber

Il Kid Laroi ha chiarito la sua partecipazione nella canzone Stay, successo del 2021 con Justin Bieber. In un’intervista, il cantante ha spiegato di aver scritto il testo principale, esclusi i versi affidati a Bieber. Questa dichiarazione mette fine alle interpretazioni errate sulla collaborazione e conferma il suo ruolo nella creazione del brano.

The Kid Laroi ha messo ufficialmente a tacere ogni fraintendimento riguardo a Stay, successo del 2021 che ha visto il feat. di Justin Bieber. Durante la live stream su Twitch dello scorso 23 dicembre nella quale ha dato delle anticipazioni sul nuovo album Before I Forget, intitolata per l'appunto The Road To Before I Forget, l'artista australiano è ritornato sul brano divenuto una super hit del 2021: "Ho scritto ogni singolo testo di quella canzone, tranne la strofa di Justin.Justin ha scritto ogni testo della sua strofa. C'è stata qualche interpretazione errata da qualche parte lungo la linea secondo cui la canzone ci è stata proposta.

