Il Natale è il periodo dell’anno con l’identità più riconoscibile del cinema contemporaneo. Un immaginario vastissimo fatto di film accomunati dall’atmosfera natalizia, dalle famiglie riunite, da storie spensierate che regalano sorrisi e qualche carezza. The Holdovers si inserisce in questo filone, ma se ne distanzia fin da subito. Siamo in un gelido collegio, arrivano le vacanze di Natale e ci potremmo aspettare che la direzione narrativa ci porti in una casa statunitense, con una famiglia numerosa e un enorme albero addobbato. Invece no. Vediamo andare via tutti dal collegio, tranne tre persone: il professore Hunham, il giovane Angus e Mary. 🔗 Leggi su Screenworld.it

The Holdovers – Un Natale senza famiglia

The Holdovers è un film che sembra piccolo, ma in realtà parla di una cosa enorme: le persone che restano indietro. Non solo durante le vacanze, ma nella vita. Alexander Payne usa il Natale non come festa, ma come cornice emotiva, un momento in cui il mo - facebook.com facebook