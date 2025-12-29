tfr i coefficienti di rivalutazione di novembre 2025 le tabelle

Il TFR, il trattamento di fine rapporto, viene rivalutato ogni anno per tutelarne il valore nel tempo. A novembre 2025, i coefficienti di rivalutazione si basano su un tasso fisso dell’1,5% più un elemento variabile determinato dall’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT. Questa procedura assicura che il trattamento maturato mantenga il suo potere d’acquisto nel tempo, adeguandosi alle variazioni dell’inflazione.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è protetto dalla morsa dell'inflazione grazie ad un meccanismo di rivalutazione basato un tasso fisso annuo dell'1,5 percento cui si somma un elemento variabile legato all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato periodicamente dall'ISTAT. Alla luce della consueta pubblicazione mensile da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica, riguardante l'indice di novembre 2025, analizziamo in dettaglio di quanto deve essere rivalutato il TFR maturato dai dipendenti al 31 dicembre 2024.

