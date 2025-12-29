Tezenis batte Pesaro primato in campionato e Final Four di Coppa Italia

Il 28 dicembre, al Pala Agsm Aim, circa quattromila spettatori hanno assistito alla partita tra Tezenis e Pesaro. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria importante, conquistando il primato in campionato e qualificandosi per le Final Four di Coppa Italia. Una serata di sport che ha confermato l’interesse e l’entusiasmo intorno al torneo, sottolineando l’importanza di questo momento per il team e i suoi tifosi.

Tezenis Verona espugna Cento di forza e ora sfida la capolista - I gialloblù dominano per tre quarti, resistono al ritorno degli avversari e possono puntare al primato ospitando domenica prossima Pesaro al Pala Agsm Aim ... veronasera.it

