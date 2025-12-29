Tezenis batte Pesaro primato in campionato e Final Four di Coppa Italia
Il 28 dicembre, al Pala Agsm Aim, circa quattromila spettatori hanno assistito alla partita tra Tezenis e Pesaro. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria importante, conquistando il primato in campionato e qualificandosi per le Final Four di Coppa Italia. Una serata di sport che ha confermato l’interesse e l’entusiasmo intorno al torneo, sottolineando l’importanza di questo momento per il team e i suoi tifosi.
Doveva essere una serata di grandi emozioni e il campo non ha tradito le aspettative dei quattromila spettatori che ieri, 28 dicembre, hanno riempito gli spalti del Pala Agsm Aim. La Tezenis Verona ha chiuso il girone d’andata con una vittoria importantissima per 88-79 ai danni della Victoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it
