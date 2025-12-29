Un breve test fisico di cinque secondi potrebbe offrire indicazioni sul rischio di morte prematura. Secondo recenti studi, questa semplice prova potrebbe essere utile per individuare le persone più vulnerabili, contribuendo così a una valutazione più accurata della longevità. La ricerca evidenzia l'importanza di strumenti semplici e accessibili per monitorare la salute e intervenire tempestivamente.

Un semplice test fisico è ora collegato alla longevità, poiché una nuova ricerca suggerisce che potrebbe aiutare a identificare le persone a rischio di morte prematura. Riesci a sederti sul pavimento e a rialzarti senza usare le mani, le ginocchia o qualsiasi altra forma di sostegno? Secondo un ampio studio pubblicato nel giugno 2024 sull’ European Journal of Preventive Cardiology, la capacità degli adulti di eseguire questo semplice movimento è strettamente legata alla loro probabilità di sopravvivere al prossimo decennio. I risultati suggeriscono che questa azione quotidiana riflette molteplici aspetti della salute fisica che sono fortemente legati alla longevità. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Test di 5 secondi rivela se sei a rischio di morte prematura

