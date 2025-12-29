Test del carrello Pam il giudice dà ragione al cassiere licenziato | ‘Reintegro immediato’

Il Tribunale del Lavoro di Siena ha stabilito il reintegro immediato di Fabio Giomi, cassiere licenziato da Pam in seguito al cosiddetto “test del carrello”. La decisione giudiziaria mette fine a una delle vicende sindacali più discusse degli ultimi mesi, respingendo il licenziamento e confermando il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto. La sentenza rappresenta un importante precedente nel settore del commercio e delle relazioni sindacali.

La decisione del giudice: reintegro immediato di Fabio Giomi e stop al licenziamento. Il Tribunale del Lavoro di Siena ha messo la parola fine a una delle vicende sindacali più discusse degli ultimi mesi: Fabio Giomi, cassiere Pam licenziato dopo il controverso " test del carrello ", deve essere reintegrato. La decisione è arrivata nel pomeriggio, al termine dell'udienza che ha tenuto col fiato sospeso lavoratori e sindacati. Il giudice ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento, condannando l'azienda anche al pagamento delle spese legali e del danno subito dal dipendente. Una giornata di tensione davanti al tribunale.

