Terzo Valico e riqualificazione Campasso via libera agli indennizzi per i residenti

La Giunta ha approvato il secondo addendum del protocollo d’intesa relativo alla riqualificazione di Campasso, nell’ambito del progetto Terzo Valico e degli investimenti ferroviari del PNRR a Genova. Questo provvedimento include anche l’attivazione di indennizzi per i residenti interessati. La decisione mira a favorire lo sviluppo sostenibile dell’area, garantendo contestualmente supporto alle comunità coinvolte nel processo di riqualificazione.

Via libera della Giunta al secondo addendum del protocollo d'intesa siglato nel 2022 per il progetto di riqualificazione dell'area Genova-Campasso connessa agli investimenti ferroviari previsti dal Pnrr nell'ambito del progetto unico Terzo Valico-Nodo di Genova. Si tratta dell'ultimo miglio.

