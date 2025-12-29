A tre partite dalla fine del girone d’andata, i gironi

Mancano ancora tre giornate al termine del girone d’andata. Entrambi i gironi stanno regalando grandi emozioni e tanti cambi di allenatori. L’ultimo quello di Roberto De Luca alla guida dello Sporting Vagli, fanalino del girone "A". Nel girone "B" la capolista Atletico Marginone qualche settimana fa ha, invece, annunciato l’ingaggio dell’ex attaccante della Lucchese Tony Carruezzo sulla panchina della formazione rossoblu. Nel girone "A", prima delle festività natalizie, la Morianese, grazie alla vittoria nello scontro diretto con il San Vito, ha fatto il sorpasso in testa alla classifica con 25 punti, seguita dal San Vito a 24, raggiunto anche della Calcistica Popolare Trebesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria - Gironi "A» e "B»: il punto. Verso lo sprint del giro di boa

