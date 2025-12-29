Terza Categoria Berra in fuga Acli San Luca e Guarda inseguono a meno sei

Nel girone ferrarese di Terza Categoria, il Berra si è confermato in testa con una lunga fuga, mostrando una presenza costante e determinata. A meno sei punti si trovano Acli San Luca e Guarda, che continuano a inseguire con l'obiettivo di ridurre il divario e riaccendere la competizione. La stagione prosegue con equilibrio e sfide sempre più importanti, mentre il ritmo delle squadre si intensifica nelle prossime giornate.

Il girone ferrarese di Terza ha visto fin qui la netta supremazia del Berra, apparsa da subito la squadra da battere. I rossoblù non hanno mai nascosto le proprie ambizioni, costruendo un organico di primissimo livello che davanti può contare sulla coppia da gol Granata-Grassi, difficilmente replicabile in questa categoria. Sono 34 i punti conquistati al giro di boa, con 11 vittorie su 13 ed appena una sconfitta sul campo del San Giuseppe. Dietro insegue a sei punti di distacco la coppia formata da Acli San Luca e Guarda: i rossoblù del giovane tecnico Zappalà hanno messo insieme una striscia da record con otto successi consecutivi, mentre in riva al Po dopo un periodo di appannamento le ultime gare hanno ridato slancio, e il mercato invernale ha portato in dote la prolifica punta Callegari e il centrocampista Rouadi dagli Amici di Stefano.

