Terrorismo | Provenzano ' oscena strumentalizzazione destra'

In un contesto di crescente attenzione pubblica, si evidenzia come alcune forze politiche abbiano interpretato l’arresto di Hannoun in modo strumentale. La magistratura italiana, nel rispetto delle procedure, ha agito secondo i principi statali, mentre si ribadisce la fiducia nel lavoro delle autorità giudiziarie. È importante mantenere un approccio equilibrato e basato sui fatti, evitando strumentalizzazioni che rischiano di distorcere la realtà dei fatti.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Continua l'oscena strumentalizzazione della destra sull'arresto di Hannoun, su cui ribadiamo piena fiducia nell'operato della magistratura. Il vero e proprio linciaggio mediatico nei confronti di Laura Boldrini, che ha già ovviamente spiegato di non avere alcun rapporto con il soggetto in questione, è inaccettabile. Anche solo accostare vagamente il nome del nostro partito ad Hamas è una volgare insolenza che si commenta da sé”. Così in una nota Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale nella segreteria del Partito democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terrorismo: Provenzano, 'oscena strumentalizzazione destra' Leggi anche: Provenzano (Pd): “Fiducia per pm e forze dell’ordine ma no a volgare strumentalizzazione” Leggi anche: Caso Hannoun, Avs spara a zero sul governo: “Strumentalizzazione della destra” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terrorismo: Provenzano, 'oscena strumentalizzazione destra' - "Continua l’oscena strumentalizzazione della destra sull’arresto di Hannoun, su cui ribadiamo piena fiducia nell’operato della magistratura. lanuovasardegna.it

Provenzano (Pd): “Fiducia per pm e forze dell’ordine ma no a volgare strumentalizzazione” - "Piena fiducia verso magistratura e forze dell'ordine impegnate nell'operazione antiterrorismo che ha portato ai nove arresti di oggi. lopinionista.it

Provenzano(PD),fiducia per pm e forze ordine ma no a volgare strumentalizzazione - "Piena fiducia verso magistratura e forze dell'ordine impegnate nell'operazione antiterrorismo che ha portato ai ... msn.com

Solo due mesi fa i sindaci e dirigenti PD erano in prima fila ad ascoltare Mohammad Hannoun ad un evento per la Flotilla. Oggi quel volto è al centro di un’inchiesta per presunti rapporti con chi sostiene il terrorismo di Hamas. Le sinistre dicano chiaramente a - facebook.com facebook

Scusa @peppeprovenzano senza polemiche, ma nel corso di questi anni (dal 2021 almeno) perché dal Nazareno non si è mai levata mezza parola su queste organizzazioni, nonostante le inchieste giornalistiche e le querele temerarie rivolte ai giornalisti che x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.