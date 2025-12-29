Terrorismo | Hannoun sarà interrogato domani in carcere I legali | Può tracciare tutti i finanziamenti

Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia, sarà interrogato domani in carcere nell'ambito di un’inchiesta della Dda di Genova su presunti finanziamenti ad Hamas. L’indagine coinvolge oltre 25 persone e ha portato all’applicazione di nove misure cautelari. I legali di Hannoun evidenziano la possibilità di tracciare tutti i finanziamenti. L’interrogatorio si svolgerà nel carcere di Marassi, dove l’indagato è detenuto dal 27 dicembre.

Sarebbero più di 25 gli indagati nell'inchiesta della Dda di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas che ha portato a nove misure cautelari, tra cui sei in carcere, nei confronti di esponenti della comunità palestinese, tra cui il presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun che oggi, 29 dicembre 2025, ha incontrato i suoi legali Emanuele Tambuscio e Fabio Sommavigo nel carcere di Marassi dove è rinchiuso da sabato 27 dicembre

