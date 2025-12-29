Terrorismo | Cavo Nm ' non accettiamo arroganza Salis'

Il terrorismo rappresenta una minaccia complessa che richiede attenzione e responsabilità. Recentemente, la sindaca Silvia Salis ha scelto di non commentare i finanziamenti ad Hamas, sottolineando l'importanza di rispettare il ruolo delle inchieste giudiziarie. È fondamentale mantenere un approccio sobrio e informato, evitando facili strumentalizzazioni, per garantire un confronto serio e costruttivo su temi di sicurezza e terrorismo.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Oggi la sindaca Silvia Salis fa sapere di aver scelto inizialmente il silenzio sull'inquietante vicenda dei finanziamenti ad Hamas perché 'le inchieste non si commentano'. Una scelta attendista decisamente inedita per chi non ha mai esitato a prendere posizione sui fatti di cronaca, una su tutti la discesa immediata in piazza, senza aspettare verifiche, per il presunto attacco squadrista a un sindacalista della Cgil poi rivelatosi un'invenzione. Un doppiopesismo, un garantismo a corrente alternata, che lasciano quantomeno interdetti. Non siamo a chiederle spiegazioni per la sua presenza, insieme ad altri sindaci di sinistra, alla stessa manifestazione a cui partecipò Hannoun; non mettiamo in discussione la sua buona fede, ma allo stesso tempo non possiamo accettare l'arroganza e i toni con cui Salis affronta oggi il caso dei fondi ad Hamas, scoppiato proprio nella Genova di cui è sindaca, senza prendere le distanze in maniera chiara e netta da quanto emerso".

#Arrestato Hannoun: finanziava Hamas; avevamo ragione noi! Per anni abbiamo #denunciato il legame tra alcune associazioni e il terrorismo. Ci hanno attaccato, deriso, liquidato come allarmisti. Nel frattempo, la sinistra lo legittimava: conferenze sta - facebook.com facebook

