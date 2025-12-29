Terremoto in Perù due nuove scosse di magnitudo 5.1 e 3.8

Due recenti scosse di terremoto, di magnitudo 5.1 e 3.8, si sono verificate al largo di Chimbote, nel nord del Perù. Questi eventi si aggiungono al sisma di magnitudo 6 avvenuto sabato, che ha causato feriti e danni. La regione continua a essere monitorata dalle autorità per valutare eventuali rischi o ulteriori scosse.

Due nuove scosse di terremoto, di magnitudo 5.1 e 3.8, sono state registrate al largo della costa di Chimbote, nel nord del Perù, nella stessa area dove sabato 25 persone sono rimaste ferite in seguito a un sisma di magnitudo 6, avvertito anche a Lima e in diverse città del nord del Paese. Lo riferiscono fonti locali. Le prime scosse sono state avvertite alle 18.19 (ora locale) con epicentro a 66 chilometri a ovest di Chimbote, nell’Oceano Pacifico, stando a quanto riferito dall’Istituto Geofisico del Perù (IGP). Questo movimento ha avuto origine a 51 chilometri di profondità e ha raggiunto un’intensità di IV nella città portuale situata nella regione di Áncash, a circa 425 chilometri a nord di Lima. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Perù, due nuove scosse di magnitudo 5.1 e 3.8 Leggi anche: Bronte, registrate due scosse di terremoto con magnitudo 3.3 e 2.4 Leggi anche: Due forti scosse di terremoto nelle Filippine, magnitudo 7.4 e 6.9: almeno un morto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Perù, nuove scosse di terremoto di magnitudo 5,1 e 3,8 - Due nuove scosse di terremoto, di magnitudo 5,1 e 3,8, sono state registrate domenica al largo della città costiera di Chimbote, nel nord del paese, dove sabato 25 per ... msn.com

Terremoto in Perù, 25 feriti - Due nuove scosse di terremoto, di magnitudo 5,1 e 3,8, sono state registrate domenica al largo della città costiera di Chimbote, nel nord del Perù, dove sabato 25 persone sono rimaste ferite dopo una ... msn.com

