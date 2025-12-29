Terremoto in Perù 25 feriti

Domenica, al largo di Chimbote, in Perù, si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 5,1 e 3,8, dopo un evento sismico di magnitudo 6 che sabato ha causato 25 feriti. Le scosse sono state percepite anche a Lima e in altre città del Nord, evidenziando l’attuale situazione di vulnerabilità sismica nella regione.

Due nuove scosse di terremoto, di magnitudo 5,1 e 3,8, sono state registrate domenica al largo della città costiera di Chimbote, nel nord del Perù, dove sabato 25 persone sono rimaste ferite dopo una scossa di magnitudo 6 che è stata avvertita anche a Lima e in diverse città del nord del Paese. Lo riferisce l'agenzia Efe. Il terremoto di magnitudo 5,1 è stato avvertito alle 18.19 ora locale (00.19 in Italia), con epicentro a 66 chilometri a ovest di Chimbote, nell'Oceano Pacifico, secondo quanto riferito dall'Istituto Geofisico del Perù (IGP). Il terremoto è stato registrato a 51 chilometri di profondità.

