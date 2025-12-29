Terremoto ai Castelli Romani la scossa avvertita anche a nord della provincia pontina

Lunedì 29 dicembre, una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nel territorio di Ariccia, ai Castelli Romani. La scossa è stata percepita anche a nord della provincia pontina, senza segnalare danni o situazioni di emergenza. Si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti dalle autorità locali e di adottare le misure di sicurezza previste in caso di eventi sismici.

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi, lunedì 29 dicembre, nel territorio del comune di Ariccia ai Castelli Romani. L'evento si è verificato alle 17.20.L'epicentro, come rilevato dall'Istituto nazionale geologia e vulcanologia, è stato localizzato a tre chilometri sud-ovest da Ariccia, a una profondità di 12 chilometri.

Scossa di terremoto alle ore 17:21 ai Castelli Romani, si è sentito fino in pianura - Scossa di terremoto alle ore 17:21 ai Castelli Romani, si è sentito fino in pianura. ilcaffe.tv

Scossa di terremoto avvertita a Roma e ai Castelli Romani: sisma di magnitudo 2.6 ad Ariccia - Scossa di terremoto nella regione Lazio nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre 2025: il sisma è stato avvertito nella zona dei Castelli Romani, come a Frascati, e nella Capitale. fanpage.it

Terremoto ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a Roma ift.tt/TKO4ILU x.com

