Terremoto ai Castelli la scossa scatena i social | Per finire il 2025 in bellezza

Nel tardo pomeriggio di oggi, ai Castelli Romani è stata avvertita una scossa di terremoto, suscitando preoccupazione tra i residenti. Questa evenienza si inserisce in un contesto di attenzione sismica nella zona, ricordando l’importanza di seguire le indicazioni di sicurezza. La situazione è attualmente sotto controllo, e non sono stati segnalati danni significativi. Restano in vigore le misure di prudenza e vigilanza.

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel tardo pomeriggio di oggi ai Castelli Romani, causando attimi di preoccupazione tra i residenti. Il sisma, seppur di lieve entità, è stato chiaramente percepito in diversi comuni della zona, spingendo molti cittadini a riversarsi sui social per raccontare la propria esperienza. Secondo i dati ufficiali dell'INGV, il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.6 ed è stato registrato alle 17:20 del 29 dicembre 2025. L'epicentro è stato localizzato 3 chilometri a sud-ovest di Ariccia, a una profondità di 12 chilometri. La scossa è stata rilevata e localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

