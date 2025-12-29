Terranuova Inaugurata la nuova pensilina all' ingresso della mensa scolastica

A Terranuova Bracciolini è stata inaugurata una nuova pensilina all'ingresso della mensa scolastica del plesso “Giovanni XXIII”. L'intervento mira a migliorare la protezione e il comfort degli utenti, contribuendo a un ambiente più accogliente per studenti e personale scolastico. L'opera si inserisce nel percorso di aggiornamento delle strutture scolastiche del territorio, garantendo funzionalità e sicurezza.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – E' stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova pensilina nell'area adiacente l'ingresso pedonale della mensa scolastica del plesso “Giovanni XXIII” di Terranuova Bracciolini. L'intervento nasce da una richiesta avanzata lo scorso anno dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che aveva elaborato una lista di proposte per migliorare gli spazi scolastici e, dopo un confronto interno, ha scelto di realizzare la pensilina per garantire maggiore tutela agli alunni in caso di pioggia e condizioni atmosferiche avverse. La proposta ha trovato ascolto e collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, che ha concretizzato il progetto con un investimento di 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova. Inaugurata la nuova pensilina all'ingresso della mensa scolastica Leggi anche: "Inaugurata la mensa scolastica nel nuovo polo a Villa Chiaviche" Leggi anche: Mensa scolastica e nidi: scatta l'adeguamento delle tariffe della mensa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Campo sportivo di Terranuova Bracciolini, inaugurati i nuovi spogliatoi - Il presidente Giani sabato 8 novembre al taglio del nastro della nuova infrastruttura realizzata con ... lanazione.it Cimitero di Terranuova. Il restauro di facciate pensiline e marciapiedi - Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al complesso cimiteriale di Terranuova. lanazione.it Terranuova B.ni: inaugurato il nuovo magazzino comunale lungo la SP59 - facebook.com facebook

