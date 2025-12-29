Terracina vieta i botti di Capodanno fino al 6 gennaio

A Terracina, dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, sarà vietato l’uso di fuochi d’artificio, petardi e botti di qualsiasi tipo all’interno del territorio comunale. L’ordinanza, firmata dal sindaco Francesco Giannetti, mira a garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica durante le festività. Sono esclusi i soggetti autorizzati dalle autorità competenti. La misura è efficace fino al termine del periodo indicato.

Terracina, 29 dicembre 2025 – Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha firmato oggi l'ordinanza che dispone, da Capodanno e fino all'Epifania, il divieto assoluto di utilizzo di ogni tipo di fuochi d'artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo e denominazione anche se di libera vendita, su tutto il territorio comunale, con esclusione dei soli soggetti preventivamente autorizzati dalla competente autorità. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il divieto è valido da mercoledì 31 dicembre 2025, intera giornata, a martedì 6 gennaio.

