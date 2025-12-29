Terni segreteria provinciale Pd | Composizione unitaria dopo lungo e complesso percorso TUTTI I COMPONENTI

La segreteria provinciale del Pd di Terni annuncia la composizione unitaria del nuovo team, frutto di un percorso articolato e condiviso. Dopo l’elezione di Carlo Emanuele Trappolino alla guida della segreteria, i membri hanno raggiunto un’intesa che riflette l’impegno e la volontà di lavorare insieme per il futuro del partito sul territorio.

Una sintesi condivisa dopo un lungo percorso contrassegnato dall'elezione di Carlo Emanuele Trappolino alla guida della segreteria provinciale. I vertici locali del Partito democratico si sono ritrovati lunedì 29 dicembre nella sede di via Mazzini per scambiarsi gli auguri di buon 2026.

Trappolino, segretario provinciale Pd Terni, nomina la segreteria: “Testardamente unitari per essere all’altezza delle sfide. Passione, impegno e competenze al servizio ... - "Partecipazione e confronto, qualità del dibattito, trasparenza dei percorsi e comunità d'intenti": riparte così la nuova assemblea provinciale ... orvietosi.it

Segretario Spinelli apre assemblea Pd provincia Terni - Si è svolta lunedì sera l'assemblea provinciale del Pd di Terni, con l'introduzione ai lavori del segretario Pierluigi Spinelli, a cui è seguito un saluto del segretario del regionale Damiano ... ansa.it

