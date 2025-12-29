Terni segreteria provinciale Pd | Composizione unitaria dopo lungo e complesso percorso TUTTI I COMPONENTI

La segreteria provinciale del Pd di Terni annuncia la composizione unitaria del gruppo, frutto di un percorso articolato e condiviso. Dopo l’elezione di Carlo Emanuele Trappolino alla guida della segreteria, tutti i componenti si sono confrontati per definire una squadra coesa e rappresentativa. Questa fase segna un passaggio importante nel rafforzamento del ruolo del partito a livello locale, puntando alla collaborazione e alla crescita comune.

Una sintesi condivisa dopo un lungo percorso contrassegnato dall'elezione di Carlo Emanuele Trappolino alla guida della segreteria provinciale. I vertici locali del Partito democratico si sono ritrovati lunedì 29 dicembre nella sede di via Mazzini per scambiarsi gli auguri di buon 2026, e.

