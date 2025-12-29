Ternana ripresa degli allenamenti | Laura Melis ed Antonio Palumbo allo stadio Liberati

Dopo la pausa natalizia, la Ternana ha ripreso gli allenamenti allo stadio Liberati. La squadra si è riunita all’antistadio Taddei per preparare il primo impegno ufficiale del 2024. Tra i presenti, Laura Melis e Antonio Palumbo hanno partecipato alla sessione di allenamento, continuando il percorso di preparazione in vista delle prossime gare.

Una settimana di stop per la Ternana dettata dalla sosta natalizia. I rossoverdi si sono ritrovati all’antistadio Taddei per preparare il primo impegno del nuovo anno. Allo stadio Libero Liberati (domenica 4 gennaio ore 20.30) affronteranno il Livorno nella gara valevole per la prima giornata di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, ripresa degli allenamenti: Laura Melis ed Antonio Palumbo allo stadio Liberati Leggi anche: Ternana-Arezzo, segui la DIRETTA del match allo stadio Liberati Leggi anche: Perugia-Ternana, nuovo volto alla ripresa degli allenamenti. Al Taddei Claudia Rizzo e Massimo Ferrero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ternana, via alle vacanze: ripresa il 29 dicembre. Il 4 gennaio il Livorno al Liberati - È iniziato oggi il primo giorno di vacanza per la Ternana, che archivia il girone d’andata con il pareggio maturato sul campo di Piancastagnaio. ternananews.it

Ternana, ripresa in campo con Liverani. Torna a disposizione il bomber Dubickas - C’è ovvia curiosità per l’odierna ripresa degli allenamenti in vista della gara con la Juventus Next Gen, ma anche per l’immediato futuro. lanazione.it

Ternana, riprendono gli allenamenti. I tifosi: "Pretendiamo rispetto" - Un bel pubblico alla ripresa degli allenamenti, pieno sostegno a squadra e tecnico, forte contestazione nei confronti della società e della dirigenza invitata ad andarsene. lanazione.it

AM Terni Television. . Ternana: ripresa la preparazione in vista del derby. Caos bus per tifosi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.