Ternana ripresa degli allenamenti | Laura Melis ed Antonio Palumbo allo stadio Liberati

La Ternana ha ripreso gli allenamenti allo stadio Liberati dopo la pausa natalizia. La squadra si è ritrovata all’antistadio Taddei per preparare il primo impegno del nuovo anno, con Laura Melis e Antonio Palumbo presenti in gruppo. La ripresa delle attività segna l’inizio della stagione del 2024, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e affrontare al meglio le prossime sfide.

Ternana, incontro storico al “Liberati”: la proprietà parla alla squadra - Alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia, ad attendere la squadra rossoverde allo stadio “Libero Liberati” c’erano Gian Luigi Rizzo e La ... ternananews.it

Ternana, via alle vacanze: ripresa il 29 dicembre. Il 4 gennaio il Livorno al Liberati - È iniziato oggi il primo giorno di vacanza per la Ternana, che archivia il girone d’andata con il pareggio maturato sul campo di Piancastagnaio. ternananews.it

AM Terni Television. . Ternana: ripresa la preparazione in vista del derby. Caos bus per tifosi - facebook.com facebook

