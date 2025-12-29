Ternana oggi riprendono gli allenamenti All’orizzonte c’è il Livorno di Venturato

La Ternana riprende gli allenamenti dopo la pausa natalizia, preparando il prossimo impegno contro il Livorno di Venturato. La squadra lavora per ritrovare la forma fisica e affrontare al meglio questa fase della stagione. Sul tavolo ci sono anche questioni di mercato, mentre l’attenzione resta focalizzata sugli obiettivi futuri e sulle strategie da adottare per proseguire nel campionato.

I rossoverdi riprendono ad allenarsi dopo la sosta natalizia. Ci sono vari argomenti caldi, anche esterni al terreno di gioco, vedi tra l’altro la linea di mercato. La squadra si ritroverà alle 15 di oggi all’antistadio per una seduta a porte aperte, in vista della sfida con il Livorno (domenica prossima al Liberati, ore 20.30). Sarà la prima del girone di ritorno, gara non semplice, considerando che dall’arrivo di Roberto Venturato in panchina il team amaranto non ha più conosciuto la sconfitta, collezionando due vittorie (una contro l’Arezzo) e tre pareggi (incluso quello con il Ravenna). Fabio Liverani dovrà tra l’altro far fronte all’assenza per squalifica di uno dei calciatori più in forma e finora sempre presenti, ovvero Andrea Vallocchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, oggi riprendono gli allenamenti. All’orizzonte c’è il Livorno di Venturato Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus e il Costone riprendono gli allenamenti Leggi anche: Roma, riprendono gli allenamenti: seduta a ranghi ridotti a Trigoria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ternana, oggi riprendono gli allenamenti. All’orizzonte c’è il Livorno di Venturato; Arriva la pausa per le festività, gli allenamenti riprendono il 29 dicembre; Ternana, vacanze finite. Ternana, oggi riprendono gli allenamenti. All’orizzonte c’è il Livorno di Venturato - I rossoverdi si ritrovano dopo la sosta natalizia. msn.com

Verso Pianese-Ternana, oggi primo allenamento delle Fere - 00 la preparazione della Ternana, che tornerà ad allenarsi all'antistadio “Taddei” in una seduta a porte aperte per tifosi e curiosi. ternananews.it

Calcio serie C, la presidente Claudia Rizzo ha assistito agli allenamenti. Ternana, pagati gli stipendi dei tesserati. Coppa, la sfida col Potenza si giocherà il 14 gennaio - La temuta scadenza federale di ieri è andata in archivio senza rischi per la società rossoverde. sport.quotidiano.net

Fabio Forti accetta l’incarico di Amministratore Unico della Ternana Calcio “Risolverò il contratto fabiesco con Ferrero” “Rendo noto di essere da oggi operativo nella veste di A.U. della societa’ Ternana Calcio. Ringrazio la proprieta’ e dunque la famiglia Rizzo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.